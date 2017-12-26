



Насколько стали богаче самые известные миллиардеры - 27.12.2017 16:21

Самые богатые люди планеты от роста экономики в 2017 году смогли еще больше приумножить свои капиталы, о чем свидетельствуют экономические и финансовые рейтинги.

Так, доходы богатейших людей мира увеличились в сумме на 1 триллион долларов по сравнению с показателями прошлого года. Такие цифры приводит список 500 самых богатых людей по версии Bloomberg.

При этом, совокупный капитал самых богатых лиц планеты составил 5,3 триллиона долларов, в то время, как в прошлом году совокупность их доходов составляла 4,4 триллиона долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавляет рейтинг самых самостоятельных деятелей. Его активы в общей сложности оцениваются в порядка 100 миллиардов долларов, и доходы его в 2017 году выросли практически на 34 миллиона долларов. Билл Гейтс, создатель Microsoft, к объемом капитала, равным 91 миллиард долларов, занимает второе место. На третьей строчке "самого богатого" рейтинга - инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 85 миллиардов долларов. испанский бизнесмен Амансио Ортега и основатель Facebook Марк Цукерберг с 75 и 72 миллиардами долларов соответственно замкнули пятерку богатейших людей мира.

Платиновая Буковина

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