Насколько стали богаче самые известные миллиардеры

- 27.12.2017 16:21
Насколько стали богаче самые известные миллиардеры

Самые богатые люди планеты от роста экономики в 2017 году смогли еще больше приумножить свои капиталы, о чем свидетельствуют экономические и финансовые рейтинги.

Так, доходы богатейших людей мира увеличились в сумме на 1 триллион долларов по сравнению с показателями прошлого года. Такие цифры приводит список 500 самых богатых людей по версии Bloomberg.

При этом, совокупный капитал самых богатых лиц планеты составил 5,3 триллиона долларов, в то время, как в прошлом году совокупность их доходов составляла 4,4 триллиона долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавляет рейтинг самых самостоятельных деятелей. Его активы в общей сложности оцениваются в порядка 100 миллиардов долларов, и доходы его в 2017 году выросли практически на 34 миллиона долларов. Билл Гейтс, создатель Microsoft, к объемом капитала, равным 91 миллиард долларов, занимает второе место. На третьей строчке "самого богатого" рейтинга - инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 85 миллиардов долларов. испанский бизнесмен Амансио Ортега и основатель Facebook Марк Цукерберг с 75 и 72 миллиардами долларов соответственно замкнули пятерку богатейших людей мира.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: миллиардеры мира, богатейшие люди планеты

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Донбассе проводится обмен пленными Стали известны первые итоги процесса обмена пленными, который был заявлен к проведению в конце нынешнего года. Как стало известно, среди
- 27.12.2017 16:54
Ученые рассказали об исчезновении воды с Марса По утверждениям специалистов из Оксфордского университета, у них есть серьезные предположения касаемо того, почему Марс окончательно лишился морей.
- 27.12.2017 15:35
В Черновцах приняли присягу новые патрульные полицейские В Черновцах на Центральной площади состоялись торжественные мероприятия по принятию присяги новыми патрульными полицейскими.
- 27.12.2017 14:28
Буковинцам до конца года выплатят долги по зарплате Сотрудникам бюджетных учреждений на Буковине задолжали по зарплате. В общей сложности, в Черновицкой области задолженность по зарплате бюджетникам
- 27.12.2017 11:41
Украина подает в арбитраж ООН иск против РФ Украина планирует подавать в суд на РФ за нарушения Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Е
- 27.12.2017 11:09
В Австралии по улицам гулял крокодил В пригороде австралийского Мельбурна в рождественский день по улицам прогуливался крокодил. Местная полиция в связи с этим объявила поиски
- 27.12.2017 10:09
С 27 декабря запускается биометрический контроль на границе В тестовом режиме с 27 декабря начинает работать усиленная программа проверки иностранцев на украинско-российской границе. Так, мобильные пункты биометрического контроля иностранных граждан заработают уже с сегодняшнего числа, а с 1
- 27.12.2017 09:45
Бюджет поповнився відсотками з депозитів чернівчан на 17 млн грн Упродовж одинадцяти місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного
- 27.12.2017 09:36
На Сторожинеччині злочинці пограбували банкомат За вчинення кримінального правопорушення грабіжникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 27.12.2017 09:27
Під Чернівцями на об’їздній сталась ДТП Внаслідок порушення Правил дорожнього руху, водій легковика та його пасажири потрапили до лікарні.
- 26.12.2017 17:09

Всі новини