Ученые рассказали об исчезновении воды с Марса- 27.12.2017 15:35
По утверждениям специалистов из Оксфордского университета, у них есть серьезные предположения касаемо того, почему Марс окончательно лишился морей.
Ученые отмечают, что 87% воды Красная планета потеряла из-за разрушения магнитного поля планеты. Последние исследования свидетельствуюто том, что оставшаяся жидкость была буквально впитана как губкой горами планеты. Это привело к изменению химического состава гор планеты, и они обрели красный цвет. Большая же часть воды Марса в космос не испарилась, а хранится глубоко в недрах планеты.
По словам доктора Джона Уэйда, на Марсе в результате взаимодействия воды с извеграемой лавой сформировалась твердая базальтовая кора, которая способствовала дальшейшему впитыванию воды. В результате реакции химический состав породы изменился, что привело к том,у то поверхность планеты стала сухой и неприспособленной для жизни.
Специфический красный цвет поверхность Марса получила из-за особого состава базальтовых порожд. Дело в том, что по сравнению с аналогичными земными минералами, в марсианских содержится практически в два раза больше оксида железа. Вполне вероятно, что по этой причине Земля смогла стать источником жизни, а не превратиться в красную пустыню, как Марс.
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