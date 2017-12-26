



В Черновцах приняли присягу новые патрульные полицейские - 27.12.2017 14:28

В Черновцах на Центральной площади состоялись торжественные мероприятия по принятию присяги новыми патрульными полицейскими.

Поздравить 74 новобранцев пришли коллеги по службе, родные и близкие люди, друзья.

Бывший глава управления патрульной полиции Черновцов Олег Йосипив, под руководством которого принимали присягу первые патрульные полицейские в Черновцах, также посетил торжественную церемонию принятия присяги, и напомним, что в Черновцах патруль заработал 21 месяц назад. на тот момент в Чреновцах появились 342 патрульных полицейских, из которых 79 - женщины, 35 патрульных - участники АТО.

Стоит отметить, что у желающих пополнить ряды патрульной полиции еще будет такая возможность. Донабор в патрульную полицию Черновцов будет объявлен уже в следующем году. Пока что о старте конкурса не сообщается.

Платиновая Буковина, Черновцы

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