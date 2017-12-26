



Буковинцам до конца года выплатят долги по зарплате - 27.12.2017 11:41

Сотрудникам бюджетных учреждений на Буковине задолжали по зарплате. В общей сложности, в Черновицкой области задолженность по зарплате бюджетникам составила более 50 миллионов гривен. При этом, наибольшие задолженности в Кельменецком, Заставновском, Сокирянском и Путильском районах, а также частично - в Путильском и Вижницком районах.

В Сокирянах сотрудников отправляли в отпуск без зарплаты. В Заставновском районном совете 15 сотрудников аппарата вместе с главой районного совета отправили на 2 недели в отпуск без сохранения зарплаты. В качестве причины задолженностей в Черновицкой областной госадминистрации называют неправильные управленческие решения.

По словам директора департамента финансов Черновицкой ОГА, ряд вопросов решается в районах, на местах, потому они не могут зависеть от решений областного совета. Разветвленность учреждений бюджетной сферы в районах привела к нехватке финансирования. Между тем, некотоыре районы не привели штатную численность бюджетных учреждений в соответствие с возможностями.



Дякова отметила, что в настоящее время вопрос уже разрешен, и на текущей неделе все сотрудники бюджетной сферы области получат расчет по зарплате в полном объеме. Средства предоставлены частично из областного бюджета, а также за счет стабилизационной и медицинской субвенции.

Платиновая Буковина

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