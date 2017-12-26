Украина подает в арбитраж ООН иск против РФ- 27.12.2017 11:09
Украина планирует подавать в суд на РФ за нарушения Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
По ее словам, по итогам предстоящих слушаний будут приниматься решения о наличии либо отсутствии юрисдикции в арбитраже, необходимой для рассмотрения по данному делу. По словам замминистра, уже в 2019 году ожидаются первые результаты по данному делу. По сути дело может слушаться с 2021 года.
Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко в 2016 году поручил Министерству иностранных дел инициировать арбитражное производство в отношении РФ по факту нарушения последней Конвенции ООН по морскому праву. В частности, нарушения касаются присвоения полезных ископаемых, газа, нефти и рыбы на украинском шельфе Черного моря наряду с аннексированным Крымом.
Отметим, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в августе 2016 года заявил, что Украина готовит иск в отношении РФ за нарушения морского права, и иск был подан уже в сентябре того же года. Украина в документе обращается арбитражному суду с необходимостью подтверждения права как прибрежной страны, а также с обязательством РОссии остановить международные противоправные мероприятия, осуществляемые в соответствующих морских акваториях.
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