С 27 декабря запускается биометрический контроль на границе

- 27.12.2017 09:45
С 27 декабря запускается биометрический контроль на границе

В тестовом режиме с 27 декабря начинает работать усиленная программа проверки иностранцев на украинско-российской границе. Так, мобильные пункты биометрического контроля иностранных граждан заработают уже с сегодняшнего числа, а с 1 января 2018 года данная система будет запущена в полноценном режиме.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, мобильные пункты биометрического контроля также появятся и на границе с Крымом. Впрочем, те крымчане, которые остаются гражданами Украины, проверке подвергаться не будут.

По словам Слободяна, украинцы на той стороне административной границы не являются субъектами действия данного решения. При этом, в Крыму могут пребывать иностранные граждане, попавшие на полуостров при наличии всех оснований с контролируемой части Украины. Так, на границе будут две линии контроля, и биометрический контроль будет в обязательном порядке осуществляться на второй линии.

В Национальную систему верификации и идентификации будут собираться биометрические данные иностранных граждан и лиц без гражданства. Полученные данные будут сверяться на граниче с международными базами данных, в том числе, и с базами Интерпола. В полноценном режиме система биометрического контроля заработает с 1 января 2018 года в международных аэропортах Киева, а также на украинско-российской границе в пунктах пропуска.

Платиновая Буковина

Ключові слова: биометрическая проверка на границе, проверка пограничная биометрический контроль

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