



Бюджет поповнився відсотками з депозитів чернівчан на 17 млн грн - 27.12.2017 09:36

Упродовж одинадцяти місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 17,4 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з 1 серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.

Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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