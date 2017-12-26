Бюджет поповнився відсотками з депозитів чернівчан на 17 млн грн- 27.12.2017 09:36
Упродовж одинадцяти місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 17,4 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з 1 серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.
Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
На Донбассе проводится обмен пленными Стали известны первые итоги процесса обмена пленными, который был заявлен к проведению в конце нынешнего года. Как стало известно, среди
- 27.12.2017 16:54
- 27.12.2017 16:54
Насколько стали богаче самые известные миллиардеры Самые богатые люди планеты от роста экономики в 2017 году смогли еще больше приумножить свои капиталы, о чем свидетельствуют экономические и финансовые рейтинги.
- 27.12.2017 16:21
- 27.12.2017 16:21
Ученые рассказали об исчезновении воды с Марса По утверждениям специалистов из Оксфордского университета, у них есть серьезные предположения касаемо того, почему Марс окончательно лишился морей.
- 27.12.2017 15:35
- 27.12.2017 15:35
В Черновцах приняли присягу новые патрульные полицейские В Черновцах на Центральной площади состоялись торжественные мероприятия по принятию присяги новыми патрульными полицейскими.
- 27.12.2017 14:28
- 27.12.2017 14:28
Буковинцам до конца года выплатят долги по зарплате Сотрудникам бюджетных учреждений на Буковине задолжали по зарплате. В общей сложности, в Черновицкой области задолженность по зарплате бюджетникам
- 27.12.2017 11:41
- 27.12.2017 11:41
Украина подает в арбитраж ООН иск против РФ Украина планирует подавать в суд на РФ за нарушения Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Е
- 27.12.2017 11:09
- 27.12.2017 11:09
В Австралии по улицам гулял крокодил В пригороде австралийского Мельбурна в рождественский день по улицам прогуливался крокодил. Местная полиция в связи с этим объявила поиски
- 27.12.2017 10:09
- 27.12.2017 10:09
С 27 декабря запускается биометрический контроль на границе В тестовом режиме с 27 декабря начинает работать усиленная программа проверки иностранцев на украинско-российской границе. Так, мобильные пункты биометрического контроля иностранных граждан заработают уже с сегодняшнего числа, а с 1
- 27.12.2017 09:45
- 27.12.2017 09:45
На Сторожинеччині злочинці пограбували банкомат За вчинення кримінального правопорушення грабіжникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 27.12.2017 09:27
- 27.12.2017 09:27
Під Чернівцями на об’їздній сталась ДТП Внаслідок порушення Правил дорожнього руху, водій легковика та його пасажири потрапили до лікарні.
- 26.12.2017 17:09
- 26.12.2017 17:09