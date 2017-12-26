



На Сторожинеччині злочинці пограбували банкомат - 27.12.2017 09:27

За вчинення кримінального правопорушення грабіжникам загрожує до десяти років позбавлення волі.



Уночі 24 грудня до Сторожинецького відділу поліції звернувся депутат Іжівської сільської ради. Народний обранець повідомив, що троє невідомих осіб проникли до сільради та викрали з банкомату гроші в сумі понад 400 тисяч гривень.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що зловмисники у масках потрапили до приміщення шляхом віджиму металопластикового вікна. Під час вчинення злочину крадіїв помітив охоронець. При спробі зупинити порушників, останні його побили та зв’язали липкою стрічкою. Після чого зловмисники з награбованим втекли у невідомому напрямку.

Лікарі оглянули охоронця та відпустили його додому.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. По даному факту слідчими призначено низку експертиз.

Правоохоронці докладають всіх зусиль для встановлення грабіжників та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини