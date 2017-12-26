



Під Чернівцями на об’їздній сталась ДТП - 26.12.2017 17:09

Внаслідок порушення Правил дорожнього руху, водій легковика та його пасажири потрапили до лікарні.



24 грудня автопригода сталася на об’їзній дорозі Чернівців у напрямку села Магала Новоселицького району. 65-річний житель села Романківці Сокирянського району керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер» допустив зіткнення з автомобілем «Мазда», який виконував розворот у невстановленому місці.

Врезультаті дорожньо-транспортної пригоди 37-річну водія легковика та двох її пасажирів з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Медичне освідчення показало, що водій мікроавтобуса тверезий. За даним фактом призначено низку експертиз.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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