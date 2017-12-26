



Торты, капкейки, макаруны в Черновцах - 26.12.2017 12:58

Торты и другие сладости — это непременный атрибут праздничного события. Редко какой праздник обойдется без красивых тортов, пирожных, капкейков и прочих десертов, которые сами по себе красиво смотрятся, но еще лучше — на вкус. Именно такие сладости предлагает «Солодкий ексколюзив» - пирожные, макаруны, капкейки, эклеры, торты любой сложности по индивидуальному заказу. Это означает, что вы сможете не только заказать свой любимый десерт, но и озвучить свои предпочтения по оформлению сластей в соответствии с тематикой вашего праздника.

Торты на заказ в Черновцах фирма «Солодкий ексклюзив» предлагает на дни рождения, юбилеи, крестины, корпоративные вечеринки по любому случаю, торты на новый год и рождество, на помолвку и предложение руки и сердца, торты на детские дни рождения, а также свадебные торты, которые заслуживают отдельного упоминания ввиду своей сложности. Все, что вам требуется — указать желаемую массу торта или подсчитать количество гостей, выбрать начинку и внешний вид торта. Талантливые кондитеры задействуют свое мастерство и создадут поистине шедевр искусства, который будет потрясающе красивым и очень-очень вкусным!

Тематические мероприятия зачастую требуют особого подхода, в частности, и в плане оформления сладкого стола. Потому нередко при заказе праздничного торта в компанию к нему заказываются и другие десерты, оформленные в том же стиле. Это могут быть пряники в дополнение к пряничному домику, капкейки или другие пирожные, которые будут дублировать оформление торта.

«Солодкий ексклюзив» в Черновцах предлагает услуги по оформлению красочных и вкусных кенди-баров для ваших праздников, свадебных бонбоньерок, капкейков, кейк-попсов, горок из макарунов и т. д. Для вас - десерты и торты на любой вкус и бюджет, которые станут сладким и красивым дополнением вашего праздника!

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини