



Украина должна начать сортировку отходов с 1 января 2018 года - 26.12.2017 11:52

Законом Украины "Об отходах" был урегулирован вопрос касаемо порядка сокращения количества отходов на полигонах, а также классификация мусора.

Данные вопросы регулируются Директивами Евросоюза 1999/31/ЕС и 2008/98/ЕС, и в них описана четкая последовательность действий, которую необходимо принимать с отходами.

Стоит отметить, что соответствующая поправка в статью 32 закона Украины "Об отходах" была принята в 2012 году. Примечательно, что в соответствии с законодательством, теоретические каждый населенный пункт и город Украины должен располагать инфраструктурой для раздельного сбора и сортировки отходов, хранения и переработки различных видов мусора. Также должна иметь место специально оборудованная мусоросортировочная линия.

В Украине соответствующая инфраструктура для сбора и сортировки мусора существует далеко не в каждом населенном пункте. Кроме того, мощности для переработки различных типов отходов принимают тару, пластик или другое вторсырье выборочно, что также создает проблему. Так, по факту Украина с 1 января 2018 года должна инициировать работу по сортировке мусора всех видов материалов. Также необходимо осуществлять распределение отходов для тех видов, которые предназначаются для захоронения, повторной переработки, либо нуждаются в специальной утилизации (небезопасные отходы). В связи с этим нельзя точно утверждать, что с 1 января 2018 года закон Украины "Об отходах" заработает в полной мере.

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