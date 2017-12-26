



ДТП в Черновцах на Головной 26 12 2017 - 26.12.2017 10:54

В Черновцах во вторник, 26 декабря, на улице Головной, в районе ТРЦ Депот, произошло ДТП.



Авария случилась примерно в 10:30. Как отмечают свидетели с места происшествия, на дороге столкнулись авто марки LADA и Audi. Иномарка не пропустила LADA, которая двигалась по главной дороге, в результате чего и происзошло столкновение.

Движение на указанном участке дороги немного осложнено. На месте работает патрульная полиция.

О пострадавших информации пока что нет. Следите за обновлениями на нашем сайте!

Платиновая Буковина, Черновцы

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