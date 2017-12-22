



В районе Луганска ОБСЕ отметили присутствие танков боевиков - 26.12.2017 10:24

Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали в районе оккупированного Луганска 56 танков.

Такие цифры были описаны в отчете миссии за 22 декабря.

В пресс-службе специальеной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что в районе села Круглик было отмечено пребывание 31 танка, Т-72 или Т-64. Отметим, данный населенный пункт находился на расстоянии 31 км на юго-запад от Луганска.

Между тем, в 28 км на юго-запад от Луганска также с помощью БПЛА ОБСЕ были обнаружены 26 гаубиц, а именно - 17 буксируемых орудий Д-30 Лягушка 122-мм калибра, и 9 самоходных 2С3 Акация 152 мм калибра. Отмечено присутствие в регионе, в районе поселка Мирное 8 минометов 2Б11 Сани 120 мм калибра, а также 25 танков, либо Т-64, либо Т-72.

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