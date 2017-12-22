В районе Луганска ОБСЕ отметили присутствие танков боевиков- 26.12.2017 10:24
Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали в районе оккупированного Луганска 56 танков.
Такие цифры были описаны в отчете миссии за 22 декабря.
В пресс-службе специальеной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что в районе села Круглик было отмечено пребывание 31 танка, Т-72 или Т-64. Отметим, данный населенный пункт находился на расстоянии 31 км на юго-запад от Луганска.
Между тем, в 28 км на юго-запад от Луганска также с помощью БПЛА ОБСЕ были обнаружены 26 гаубиц, а именно - 17 буксируемых орудий Д-30 Лягушка 122-мм калибра, и 9 самоходных 2С3 Акация 152 мм калибра. Отмечено присутствие в регионе, в районе поселка Мирное 8 минометов 2Б11 Сани 120 мм калибра, а также 25 танков, либо Т-64, либо Т-72.
Коментарі (0)
Другие новости:
Під Чернівцями на об’їздній сталась ДТП Внаслідок порушення Правил дорожнього руху, водій легковика та його пасажири потрапили до лікарні.
- 26.12.2017 17:09
- 26.12.2017 17:09
Торты, капкейки, макаруны в Черновцах Торты и другие сладости — это непременный атрибут праздничного события. Редко какой праздник обойдется без красивых тортов
- 26.12.2017 12:58
- 26.12.2017 12:58
Украина должна начать сортировку отходов с 1 января 2018 года Законом Украины "Об отходах" был урегулирован вопрос касаемо порядка сокращения количества отходов на полигонах, а также классификация мусора.
- 26.12.2017 11:52
- 26.12.2017 11:52
На Буковине уже начались зимние каникулы 2017-2018 В некоторых районах Черновицкой области школьники уже отправились на зимние каникулы, которые начались с 26 декабря.
- 26.12.2017 11:24
- 26.12.2017 11:24
ДТП в Черновцах на Головной 26 12 2017 В Черновцах во вторник, 26 декабря, на улице Головной, в районе ТРЦ Депот, произошло ДТП.
- 26.12.2017 10:54
- 26.12.2017 10:54
Санкции против РФ официально продлили на полгода Экономические санкции против России Совет ЕС продлил 21 декабря, и ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018 года.
- 26.12.2017 09:55
- 26.12.2017 09:55
Отримати цифровий підпис можна за новими формами Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 11 грудня 2017 року набрали чинності нові форми реєстраційних
- 26.12.2017 09:42
- 26.12.2017 09:42
ДТП на Буковині сталось з вини пішохода Увечері 22 грудня на одній із вулиць Кельменців 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ», допустив наїзд на 46
- 26.12.2017 09:25
- 26.12.2017 09:25
В Ставчанах на дорозі перевернулась автівка 21 грудня в обід 29-річний житель села Кислів, керуючи автівкою марки «Форт» на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням
- 22.12.2017 17:25
- 22.12.2017 17:25
На Буковине зарегистрировали 297 пациентов с корью Представители государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины отмечает,
- 22.12.2017 15:50
- 22.12.2017 15:50