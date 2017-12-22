



Санкции против РФ официально продлили на полгода - 26.12.2017 09:55

Экономические санкции против России Совет ЕС продлил 21 декабря, и ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018 года.

Напомним, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель предоставили на встрече Европейского Совета 14 декабря обновленную информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, к которым привязана продолжительность санкций.

До тех пор, пока Минские соглашения не выполняются, будут продолжаться и санкции против РФ. В настоящий момент они продлены на полгода, до 31 июля 2018 года. Решение о продлении санций было формализовано накануне с помощью письменной процедуры.

Отметим, что антироссийские санкции были введены впервые 31 июля 2014 года в качестве ответных мер на действия РФ, направленные на дестабилизацию обстановки в Украине. В сентябре 2014 года их усилили, и санкции направлены в основном на энергетический, финансовый и оборонный секторы РФ, а также на российские товары двойного назначения.

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