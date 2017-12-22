Отримати цифровий підпис можна за новими формами

- 26.12.2017 09:42
Отримати цифровий підпис можна за новими формами

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 11 грудня 2017 року набрали чинності нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна на офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) у розділі «Реєстрація користувачів»: www.acskidd.gov.ua/r_kor.

Також для удосконалення процедур ідентифікації та автентифікації клієнтів під час надання послуг електронного цифрового підпису внесено Зміни № 5 до Регламенту АЦСК ІДД ДФС. Переглянути Зміни № 5 до Регламенту АЦСК ІДД ДФС можна у розділі «Реєстрація користувачів»: https://acskidd.gov.ua/reglament.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: новини податкової чернівців, цифровий підпис чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Під Чернівцями на об’їздній сталась ДТП Внаслідок порушення Правил дорожнього руху, водій легковика та його пасажири потрапили до лікарні.
- 26.12.2017 17:09
Торты, капкейки, макаруны в Черновцах Торты и другие сладости — это непременный атрибут праздничного события. Редко какой праздник обойдется без красивых тортов
- 26.12.2017 12:58
Украина должна начать сортировку отходов с 1 января 2018 года Законом Украины "Об отходах" был урегулирован вопрос касаемо порядка сокращения количества отходов на полигонах, а также классификация мусора.
- 26.12.2017 11:52
На Буковине уже начались зимние каникулы 2017-2018 В некоторых районах Черновицкой области школьники уже отправились на зимние каникулы, которые начались с 26 декабря.
- 26.12.2017 11:24
ДТП в Черновцах на Головной 26 12 2017 В Черновцах во вторник, 26 декабря, на улице Головной, в районе ТРЦ Депот, произошло ДТП.
- 26.12.2017 10:54
В районе Луганска ОБСЕ отметили присутствие танков боевиков Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали в районе оккупированного Луганска 56 танков.
- 26.12.2017 10:24
Санкции против РФ официально продлили на полгода Экономические санкции против России Совет ЕС продлил 21 декабря, и ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018 года.
- 26.12.2017 09:55
ДТП на Буковині сталось з вини пішохода Увечері 22 грудня на одній із вулиць Кельменців 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ», допустив наїзд на 46
- 26.12.2017 09:25
В Ставчанах на дорозі перевернулась автівка 21 грудня в обід 29-річний житель села Кислів, керуючи автівкою марки «Форт» на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням
- 22.12.2017 17:25
На Буковине зарегистрировали 297 пациентов с корью Представители государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины отмечает,
- 22.12.2017 15:50

Всі новини