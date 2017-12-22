



Отримати цифровий підпис можна за новими формами - 26.12.2017 09:42

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 11 грудня 2017 року набрали чинності нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна на офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) у розділі «Реєстрація користувачів»: www.acskidd.gov.ua/r_kor.

Також для удосконалення процедур ідентифікації та автентифікації клієнтів під час надання послуг електронного цифрового підпису внесено Зміни № 5 до Регламенту АЦСК ІДД ДФС. Переглянути Зміни № 5 до Регламенту АЦСК ІДД ДФС можна у розділі «Реєстрація користувачів»: https://acskidd.gov.ua/reglament.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини