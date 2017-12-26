



ДТП на Буковині сталось з вини пішохода - 26.12.2017 09:25

Поліція вкотре нагадує, що неухильне дотримання цих Правил є запорукою безпеки.



Увечері 22 грудня на одній із вулиць Кельменців 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ», допустив наїзд на 46-річного пішохода, котрий переходив дорогу у невстановленому місці.

Пішохода було госпіталізовано до центральної районної лікарні з діагнозом «перелом правої гомілки та алкогольна інтоксикація».

Медичне освідчення показало, що водій автівки був тверезий.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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