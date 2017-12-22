На Буковине зарегистрировали 297 пациентов с корью

- 22.12.2017 15:50
На Буковине зарегистрировали 297 пациентов с корью

Представители государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины отмечает, что на Буковине по состоянию на четверг, 21 декабря, было зафиксировано 297 случаев заболевания корью. Из общего числа пациентов 240 случаев приходится на детей. Остальные заболевшие - взрослые.

В Путильском районе зафиксировано наибольшее количество пациентов - 123. 54 случая заболевших корью зарегистрированы в Черновцах, в Глыбокском районе - 28 человек, 22 человека - в Вижницком районе, 18 - в Сокирянском, 17 - в Герцаевском, 16 - в Кицманском, 14 - в Хотинском районе, а также 4 и 1 случай соответственно в Сторожинецком и Новоселицком районах.

В Заставновском и Кельменецком районах не было зафиксировано ни одного случая заболевания корью.

Осложнения в виде пневмонии были зафиксированы у 6 больных корью. Также имеет место один случай заболевания корью у беременной.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: корь черновицкая область, корь на буковине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Ставчанах на дорозі перевернулась автівка 21 грудня в обід 29-річний житель села Кислів, керуючи автівкою марки «Форт» на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням
- 22.12.2017 17:25
Новый вирус нагревает и воспламеняет устройства Над пользователями устройств на Android нависла новая угроза - вирус, который может привести к чрезмерному нагреванию и даже возгоранию смартфона
- 22.12.2017 15:23
В заказник на Буковину покупают троих зубров В соответствии с Комплексной программой по охране окружающей природной среды Экология в Черновицкой области в период
- 22.12.2017 14:05
Стокгольмский суд отменил требования Газпрома к Нафтогазу Требования российского Газпрома касаемо выплат Нафтогазом на сумму 56 миллиардов долларов по пункту "Бери и плати" в 2012-2017 годах были отклонены
- 22.12.2017 13:54
Астероид в форме черепа сблизится с Землей 2018 году В 2018 году на максимально близкое расстояние к Земле приблизится астероид 2015 TB-145. Данный объект интересен тем, что по своей форме
- 22.12.2017 11:37
Пожар в школе 11 в Черновцах О происшествии сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук. По его словам, пламенем были уничтожены коридор и несколько помещений - классы
- 22.12.2017 10:21
Спикер ВР подписал госбюджет-2018 Государственный бюджет Украины на 2018 год был подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сказано на странице законопроекта №7000 "О государственном бюджете Украины на 2018 год" на сайте ВР.
- 22.12.2017 10:00
США ободрили поставки летального оружия в Украину Продажу летального оружия в Украину на сумму 41,5 миллиона долларов положительно оценили в администрации президента США Дональда Трампа
- 22.12.2017 09:54
Про право доступу до публічної інформації Закон України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2939) визначає
- 22.12.2017 09:42
Злочинці в Чернівцях напали на полісменів Приїхавши на виклик через бійку, екіпажу патрульної поліції довелося застосовувати спецзасоби, щоб заспокоїти двох агресивних чоловіків.
- 22.12.2017 09:24

Всі новини