



На Буковине зарегистрировали 297 пациентов с корью - 22.12.2017 15:50

Представители государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины отмечает, что на Буковине по состоянию на четверг, 21 декабря, было зафиксировано 297 случаев заболевания корью. Из общего числа пациентов 240 случаев приходится на детей. Остальные заболевшие - взрослые.

В Путильском районе зафиксировано наибольшее количество пациентов - 123. 54 случая заболевших корью зарегистрированы в Черновцах, в Глыбокском районе - 28 человек, 22 человека - в Вижницком районе, 18 - в Сокирянском, 17 - в Герцаевском, 16 - в Кицманском, 14 - в Хотинском районе, а также 4 и 1 случай соответственно в Сторожинецком и Новоселицком районах.

В Заставновском и Кельменецком районах не было зафиксировано ни одного случая заболевания корью.

Осложнения в виде пневмонии были зафиксированы у 6 больных корью. Также имеет место один случай заболевания корью у беременной.

Платиновая Буковина, Черновцы

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