



Новый вирус нагревает и воспламеняет устройства - 22.12.2017 15:23

Над пользователями устройств на Android нависла новая угроза - вирус, который может привести к чрезмерному нагреванию и даже возгоранию смартфона. Называется вирусное ПО Loapi.

Вирус маскируется под антивирусные приложения или программки эротического характера, и "подхватить" его можно, перейдя на различных сайтах по той или иной ссылке. После того, как устройство устанавливается, оно запрашивает права администратора, после чего мешает устанавливать на устройство настоящие антивирусы.

После загрузки Loapi может самостоятельно подписывать пользователя на различные сервисы, преимущественно платные, демонтрирует рекламные баннеры. Зараженное устройство также может быть использовано для участия в массовых DDoS-атаках или скрытого майнинга, что также вызывает перенагрев смартфона.

Специалисты в очередной раз напоминают о том, что для безопасности своих гаджетов не стоит загружать приложения ни из каких источников, кроме официального маганиза, и в настройках устройства запретить установку сервисов сторонних разработчиков.

Платиновая Буковина

Всі новини