



Стокгольмский суд отменил требования Газпрома к Нафтогазу - 22.12.2017 13:54

Требования российского Газпрома касаемо выплат Нафтогазом на сумму 56 миллиардов долларов по пункту "Бери и плати" в 2012-2017 годах были отклонены Стокгольмским арбитражным судом.

Стоит отметить, что такое решение было принято по результатам слушаний в Стокгольмском арбитраже касаемо спора между Нафтогазом Украины и российским Газпромом по условиям контракта поставок российского газа в Украину от 2009 года.

Арбитраж в мае текущего года принял промежуточное решение, однако стороны не смогли достичь соглашения по нему. Напомним, Стокгольмский суд 31 мая 2017 года отклонил требования Газпрома к Нафтогазу по принципу "бери или плати". Требования Нафтогаза по пересмотру цены на газ по контракту с Газпромом было удовлетворено, и был отменен запрет на реэкспорт природного газа.

В то же время, у украинского Нафтогаза в Стокгольмском арбитражном суде сейчас имеется два иска. Один из них касается транзитного контракта, второй - контракта на покупку-продажу.

Платиновая Буковина

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