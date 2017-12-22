Астероид в форме черепа сблизится с Землей 2018 году

- 22.12.2017 11:37
Астероид в форме черепа сблизится с Землей 2018 году

В 2018 году на максимально близкое расстояние к Земле приблизится астероид 2015 TB-145. Данный объект интересен тем, что по своей форме он напоминает человеческий череп.

Довольно ироничным является тот факт, что перед этим астероид в форме черепа пролетал рядом с Землей в 2015 году в ночь Хеллоуина. Благодаря довольно близкому расстоянию, ученым удалось определить форму небесного тела, а также его размеры, которые составляют порядка 625-700 метров (в диаметре).

По словам Пабло Сантоса-Санса, ученого из Института астрофизики Андалусии, вокруг своей оси астероид делает полный оборот за три часа, и его поверхность отражает 6% солнечного света. По словам специалиста, отражательная способность у объекта чуть большая, чем у угля, и астероид очень темный.

Напомним, расстояние между Землей и астероидом 2015 TB-145 составила 486 тысяч километров, что составляет около 1,3 расстояния между Луной и Землей. В очередной раз астероид приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние осенью 2018 года, в ноябре.

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