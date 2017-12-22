Спикер ВР подписал госбюджет-2018- 22.12.2017 10:00
Государственный бюджет Украины на 2018 год был подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сказано на странице законопроекта №7000 "О государственном бюджете Украины на 2018 год" на сайте ВР.
Напомним, поздно вечером 7 декабря украинский парламент принял госбюджет-2018, поддержав его проект 267 голосами. На принятие закона о государственном бюджете положительно отреагировал президент Украины Петр Порошенко, поскольку законопроект был принят за 24 дня до конца года, что более чем своевременно, если сравнивать предыдущие годы.
В законопроекте о госбюджете отмечаются доходы бюджета на уровне 913 613 702 500 гривен, в том числе и 839 837 370 400 гривен доходов общего фонда бюджета, а также 73 776 332 100 гривен доходов специального фонда бюджета Украины. На уровне 988 634 334 500 гривен предусматриваются расходы госбюджета, в которых расходы общего фонда бюджета составят 906 650 267 400 гривен, а также 81 984 067 100 гривен расходов специального фонда государственного бюджета.
На 31 декабря 2018 года предусмотрен предельный объем государственного долга на уровне 1 999 347 176 800 гривен.
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