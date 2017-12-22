Пожар в школе 11 в Черновцах- 22.12.2017 10:21
В Черновцах в помещениях общеобразовательной школы №11 произошел пожар.
О происшествии сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук. По его словам, пламенем были уничтожены коридор и несколько помещений - классы, в которых размещались ученики младшей школы.
Эксперты работают на месте и занимаются определением причин возгорания. Также известно, что накануне в одном из классов школы №11 проводились ремонтные работы.
Каспрук сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. Благодаря согласованной работе спасателей удалось предотвратить большой ущерб. По утверждениям сотрудников пожарной службы, для детей сейчас нент никакой угрозы, и в учебном процессе сейчас не принимают участия только ученики тех классов, которые были повреждены. Ремонтные работы по восстановлению помещений начинаются уже сегодня.
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