Серійного крадія затримали в Чернівцях- 21.12.2017 16:02
Попри те, що зловмисник вже відбував покарання у місцях позбавлення волі, він все одно продовжував свою протиправну діяльність.
31-річний містянин вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, здійснюючи свої злочинні наміри. Переважну кількість крадіжок чоловік скоював у магазинах і закладах громадського харчування та відпочинку. «Полюючи» за мобільними телефонами та грошовими коштами, чернівчанин нажився на загальну суму у розмірі близько 50 тисяч гривень.
Правоохоронці розшукали зловмисника, після скоєння ним чергової крадіжки в одному із місцевих фармацевтичних закладів. Чоловік поцупив у продавчині смартфон, який поліцейські невдовзі повернули до рук власниці.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Порушнику вже оголосили про підозри у вчиненні даних злочинів. Вирішується питання щодо обрання чоловіку відповідного запобіжного заходу.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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