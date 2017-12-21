



Украина - 80я в рейтинге стран для ведения бизнеса - 21.12.2017 14:27

В рейтинге стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса Украина разместилась на 80-м месте. Такие данные озвучивают в Forbes на основании ежегодного рейтинга.

Отметим, что в нынешнем году в рейтинг вошли 153 страны, и для оценки использовались основные 15 критериев, в особенности: степень внеждрения инноваций, права собственности, уровень налогообложения, уровень коррупции , технологии, бюрократизм, уровень защищености инвесторов, торговая, личная и финансовая свобода, а также ряд других параметров.

Пятерка лучших стран для бизнеса представлена следующим образом: Великобритания, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада. В конце рейтинга расположились такие страны, как Ливия, Афганистан, Гаити, Гамбия и Чад.

На 80-м месте, как мы упоминали, расположилась Украина. Нашими ближайшими соседями в рейтинге являются Руанда и Аргентина, 79 и 81 места соответственно.

Польша занимает 34-е место в рейтинге Forbes. На 42-й позиции расположилась Венгрия, за следом идет Румыния на 43-м месте. Россия занимает 58-е место, Молдова - на 87-м. Примечательно, что Беларусь вообще не вошла в рейтинг стран для ведения бизнеса.

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