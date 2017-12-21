



Лебеди в Черторые уже нуждаются в подкормке - 21.12.2017 11:28

По сообщению сельского головы села Брусница, в селе Черторыя сейчас поселилось порядка 50 лебедей-шипунов.

До того, как началась морозная погода, птицы обитали на разных озерах, и слетелись на теплое верхнее озеро, как только начались морозы и выпал снег. Дело в том, что верхнее озеро в Черторые "обогревается" за счет теплых подземных ручьев, потому его лебеди облюбовали для зимовки и прилетают сюда уже не первый год.

Между тем, по словам Ивана Загарии, за лето, когда имело место засуха, озеро все же обмелело. Также через время водоем зарастает, из-за чего для птиц остается все меньше места. В Черторые надеются, что снег поможет увеличить уровень воды в озере, чтобы лебедям было на нем комфортнее.

Также уже можно начаинать подкармливать черторыйских лебедей. В морозное время птицы нуждаются в корме, их потребности составляют 3-4 и более тонн кормов. Неравнодушных приглашают посетить Черторыю и помочь прокормить лебедей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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