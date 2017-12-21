



На Буковине произошло 7 сейсмических событий - 21.12.2017 11:00

В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщают о сейсмической обстановке в регионе.

Так, в Черновицкой области в течение среды, 20 декабря, были зарегистрированы 7 сейсмических событий.

При этом, сейсмическая обстановка в целом отмечается как спокойная - в регионе не зарегистрированы подземные толчки или землетрясения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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