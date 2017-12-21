



Поліція Буковини виявила в авто незареєстровану зброю - 21.12.2017 10:32

Вилучене одразу було направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

19 грудня близько 23.00 на автодорозі у селі Горбово працівники поліції зупинили автомобіль «Мерседес Віто» за порушення водієм правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів водія, 20-річного жителя сусіднього села, поліцейські помітили у салоні мікроавтобусу гвинтівку. В подальшому правоохоронці з’ясували, що у юнака відсутні дозвільні документи на рушницю іноземного виробництва марки «KNDAR» калібру 5,5 мм та 73 набої до неї.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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