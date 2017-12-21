Поліція Буковини виявила в авто незареєстровану зброю- 21.12.2017 10:32
Вилучене одразу було направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
19 грудня близько 23.00 на автодорозі у селі Горбово працівники поліції зупинили автомобіль «Мерседес Віто» за порушення водієм правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів водія, 20-річного жителя сусіднього села, поліцейські помітили у салоні мікроавтобусу гвинтівку. В подальшому правоохоронці з’ясували, що у юнака відсутні дозвільні документи на рушницю іноземного виробництва марки «KNDAR» калібру 5,5 мм та 73 набої до неї.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 22.12.2017 17:25
- 22.12.2017 15:50
- 22.12.2017 15:23
- 22.12.2017 14:05
- 22.12.2017 13:54
- 22.12.2017 11:37
- 22.12.2017 10:21
- 22.12.2017 10:00
- 22.12.2017 09:54
- 22.12.2017 09:42