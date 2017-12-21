США намерены остановить КНДР военным способом- 21.12.2017 10:11
Планы военной атаки Северной Кореи готовятся в США с целью прекратить ядерную программу КНДР. Информация об этом появилась в The Telegraph, где источник ссылается на госслужащего из администрации президента США и двух бывших американских чиновников.
Военной силой США таким образом намерена продемонстрировать лидеру Пхеньяна Ким Чен Ыну всю серьезность намерений прекратить развитие ядерной программы Северной Кореи. В белом доме выражают опасения, что дипломатия в данном вопросе больше не работает, потому военную подготовку было решено ускорить.
Стоит отметить, что власти КНДР отказались от переговоров с Соединенными штатами по обсуждению ядерной программы.
Напомним, что 29 ноября, или 28 ноября в районе 20:30 по кивскому времени был осуществлен ракетный пуск. КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15, которая за 50 минут полета преодолела 950 км и набрала высоту 4475 км. Упала ракета в морке в исключительной экономической зоне Японии. Предстаивтели Северной Кореи заявили, что страна обладает весьма мощными ракетами, самая сильная из которых может легко остичь американского континента.
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