На Буковине прокурора поймали на взяточничестве

- 20.12.2017 16:53
На Буковине прокурора поймали на взяточничестве

В Черновицкой области за получение взятки обвиняется сотрудник прокуратуры. Отмечается, что прокурор требовал незаконное денежное вознаграждение в долларовом эквиваленте у одного из обвиняемых.

В пресс-службе Генпрокуратуры отмечается, что прокурор Кицманской местной прокуратуры состоял с местным жителем в предварительном сговоре, что удалось установить в ходе досудебноного следствия. У обвиняемого сотрудник прокуратуры требовал взятку в размере 3 тысяч долларов США.

Данные средства рассматривались за оказание помощи в назначении наказания осужденному, которое не было бы связано с фактическим лишением свободы.

После того, как обвиняемый передал полную сумму взятки, и прокурор, и посредник были задержаны сотрудниками СБУ и военной прокуратуры. В настоящее время проводятся первичные следственные действия, а также продолжается досудебное следствие по факту данного происшествия.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: взятки черновцы, прокуратура областная черновцы, кицманская прокуратура

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