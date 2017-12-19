На Буковині насмерть збили велосипедиста

- 20.12.2017 15:08
На Буковині насмерть збили велосипедиста

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження. На даний час правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Автопригода зі смертельними наслідками сталася увечері 19 грудня у центрі села Костичани Новоселицького району. Керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», 39-річний житель району допустив наїзд на велосипедиста. Потерпілий – 50-річний місцевий житель. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці пригоди.

Зі слів водія авто, велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп костичани

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