



На Буковині насмерть збили велосипедиста - 20.12.2017 15:08

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження. На даний час правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Автопригода зі смертельними наслідками сталася увечері 19 грудня у центрі села Костичани Новоселицького району. Керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», 39-річний житель району допустив наїзд на велосипедиста. Потерпілий – 50-річний місцевий житель. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці пригоди.

Зі слів водія авто, велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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