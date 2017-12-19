



В Черновцах стартовала работа по созданию электронного билета - 20.12.2017 11:34

По сообщениям городского головы Черновцов Алексея Каспрука, уже стартовала работа касаемо введения в использование в общественном транспорте электронного билета.

Сейчас идет работа по подготовке рабочей группы по данному вопросу, а также по разработке конкретных мероприятий, которые нужны для введения электронного билета.

Мэр отметил, что в данном контексте мероприятия можно сравнить с картой черновчанина, которая работает и по сегодняшний день.

Одним из партнером нового проекта будет Ощадбанк, который будет сотрудничать с эмитентом платежных карт, чтобы перевыпустить для льготников 70 тысяч новых карт. Благодаря таким картам в городском транспорте Черновцов можно будет бесконтактным способом осуществлять оплату проезда.

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