



Смертельное ДТП на Новоселиччине 19 12 2017 - 20.12.2017 10:43

В Новоселицком районе, в селе Костичаны вечером 19 декабря произошла смертельная авария - водитель на авто марки ВАЗ-2107 сбил человека. Столкновение привело к смерти пешехода.

Происшествие имело место на главной улице села примерно в 19:00. Несмотря на то, что на улице уже стемнело, улица является довольно освещаемой, потому водитель наверняка видел пешехода, который в тот момент нахоидлся на обочине. От полученных травм 50-летний житель Костичан скончался на месте происшествия.

Водителем, совершившим ДТП, является житель села Мамалыга Нвоселицкого района.

На место происшествия была вызвана полиция, и водитель предоставил показания и пояснения касаемо случившегося. ДТП попало на видео, поскольку место происшествия находилось в зоне действия видеонаблюдения, как отметил сельский голова Костичан.

Так, полиция в настоящее время проводит расследование в отношении данного происшествия.

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