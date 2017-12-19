



Опубликован список фильмов на Оскар 2018 - 20.12.2017 10:39

341 картина претендует на получение престижной премии Оскар в своей номинации. Список фильмов, которые поборятся за победу в своих номинациях, опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.

Так, среди картин, претендующих на победу, специалисты называют такие фильмы, как "Зови меня своим именем", "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", "Дюнкерк", "Секретное досье", "Чудо-женщина", "Проект Флорида", "Ферма "Мадбаунд", "Леди Птица", "Прочь", "Форма воды", "Темные времена".

За победу в одной из категорий будет также бороться картина "Все деньги мира", в котором после сексуального скандала актера Кевина Спейси заменили Кристофером Пламмером.

Опубликован также расширенный список, участники которого также могут побороться за Оскар, но это маловероятно. Среди этих кинолент - "Эмоджи муви", "Спасатели Малибу", "Лига справедливости" и "Мумия".

От пяти до десяти картин будут представлены в номинации на Оскар в категории "Лучший фильм". Примечательно, что в других категориях может присутствовать не более пяти номинантов.

23 января будут оглашены номинации, и 4 марта 2018 года состоится торжественная церемония вручения "Оскаров".

Платиновая Буковина

Всі новини