



Госдеп США: Россия является источником насилия на Донбассе - 20.12.2017 09:41

Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что обострение ситуации на Донбассе - это ответственность России.

Кроме того, в госдепе отмечают, что между усилением обстрелов на Донбассе и решением РФ в одностороннем порядке выйти из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). При этом, под обстрелы попали важные гуманитарные характеры, в особенности, поставляющие электричество и воду.

По словам Нойерт, Российская Федерация и боевики, которые ей подчиняются, являются источником насилия на Донбассе. Также США обратились в очередной раз к России и официально призвали прекратить обстрелы, вывести с территорий Украины вооружение и согласовать миссию ООН на востоке Украины.

Спикер Госдепартамента США отметила, что на уровне СЦКК, то есть, российско-украинского военного механизма, можно было достигать договоренностей о прекращении огня, в результате чего гражданские лица могли безопасно покинуть территории. Теперь РФ приняли решение в одностороннем порядке выйти из СЦКК. Нойерт подчеркивает, что РФ продолжают вести деятельность по поддержке гуманитарного кризиса и конфликта в восточных областях Украины. Также Россия продолжает направлять на Донбасс вооруженные силы и контролировать своих ставленников в местных властях.

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