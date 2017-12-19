В якій формі відображаються дитячі подарунки - податкова

- 20.12.2017 09:26
В якій формі відображаються дитячі подарунки - податкова

Придбання новорічних дитячих подарунків: відображаємо у формі № 1 ДФ

Відповідно до п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2017 році – 800,0 грн.).

Вартість дарунків, яка не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, відображається у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, яка надається платнику податків, перевищує у 2017 році – 800,0 грн., то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та відображається у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «126», як додаткове благо.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці податкова

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