



С 2018 года ЗНО смогут сдавать незрячие - 19.12.2017 17:16

По сообщению Министерства образования и науки Украины, в 2018 году появятся тесты ЗНО, напечатанные шрифтом Брайля.

Опробовать процедуру тестирования для незрячих абитуриентов предполагается во время дополнительной сессии ЗНО 2018 по таким предметам, как украинский язык и литература, математика и история Украины. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Зарегистрироваться участники могут с 6 февраля по 19 марта 2018 года.

Результаты пробного тестирования шрифтом Брайля будут получены участниками по шкале 100-200 баллов и послужат основанием для поступления в высшие учебные заведения.

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