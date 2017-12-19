С 2018 года ЗНО смогут сдавать незрячие- 19.12.2017 17:16
По сообщению Министерства образования и науки Украины, в 2018 году появятся тесты ЗНО, напечатанные шрифтом Брайля.
Опробовать процедуру тестирования для незрячих абитуриентов предполагается во время дополнительной сессии ЗНО 2018 по таким предметам, как украинский язык и литература, математика и история Украины. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.
Зарегистрироваться участники могут с 6 февраля по 19 марта 2018 года.
Результаты пробного тестирования шрифтом Брайля будут получены участниками по шкале 100-200 баллов и послужат основанием для поступления в высшие учебные заведения.
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