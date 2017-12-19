НЛО начали чаще появляться в Бразилии

- 19.12.2017 16:40
НЛО начали чаще появляться в Бразилии

Жители Бразилии сообщают о многочисленных фактах обнаружения ими НЛО, которые были замечены в небе всего за несколько суток. Местные жители делятся новостями в социальных сетях, связываются с уфологами. Как отмечают исследователи, информация для них поступает весьма и весьма похожая, несмотря на то, что озвучивают ее различные люди. Так, очевидцы сообщают об одной и той же форме НЛО, имеющих выступающую верхушку. Если совокупно сложить все сообщения, то получается, что всего над Бразилией пролетело порядка 2 десятков летающих тарелок.

Уфологи уверяют, что инопланетяне вряд ли намерены атаковать и, судя по всему, они занимаются разведкой. Впрочем, почему выбор их пал именно на Бразилию, специалисты давать ответ не спешат.

Так, в НАСА в начале осени нынешнего года озвучивались сообщения о том, что земле грозит массированная атака со стороны инопланетных цивилизаций. Специалисты утверждали, что на Земли прилетит порядка нескольких сотен НЛО. Так, в Чили в ноябре в ночном небе был замечено V-образный летающий объект, который находился на одном и том же месте в течение 30 минут. Огни, распространявшиеся в районе наблюдений, как отмечают очевидцы, могут говорить о других НЛО, находящихся рядом.

Так, по количеству фактов обнаружения НЛО Латинская Америка занимает одно из ведущих мест. Уфолг Скотт Уоринг даже выдвинул гипотезу, что вулкан Колима в Мексике вполне может служить для инопланетян базой. Странный объект, исчезавший при приближении к кратеру вулкана, был замечен недавно неподалеку. Причем, буквально через несколько минут появлялся аналогичных объект, который скрывался также в жерле вулкана. Во время наблюдения извержений Колимы в воздухе среди вулканического пепла на фото можно заметить крупные черные точки.

Также уфологи отмечают, что НЛО могут предупреждать землян о какой-то опасности. Например, в небе над территориями, где проходили военные действия, нередко люди видели летающие тарелки. Например, перед началом обстрелов в небе над Дрезденом в 1945 году был замечен диск серебристого цвета, посылавший световые сигналы. После приближения к городу бомбардировщиков, диск исчез. В Японии перед началом Цусимского сражения в 1905 году в небе также были замечены НЛО - светящиеся шары.

 

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Ключові слова: нло в бразилии, наблюдения за НЛО

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