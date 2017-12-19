



Боевики обстреливают подконтрольные им населенные пункты - 19.12.2017 16:32

В пресс-центре штаба АТО сообщают об обстреле мирных жителей города Кадиевка боевиками.

Так, в сообщении сказано, что боевики устроили очередную провокацию с целью дискредитировать Вооруженные Силы Украины и вызвать со стороны мирного населения ненависть. Так, боевики открыли огонь по временно оккупированным населенных пунктам, по районам с мирными жителями. Обстрелу подверглась также оккупированная Кадиевка.

Представители штаба АТО отмечают, что таким образом террористы также предполагают дискредитировать ВСУ и Украину в целом в глазах мирового сообщенства.

Напомним, что в Светлодарскую районную больницу накануне, 18 декабря, в 17:30 были доставлены восемь гражданских лиц, пострадавших в результате обстрела. У всех них, в том числе и ребенка, были осколочные ранения. Гражданские пострадали от вражеского обрстела поселка Новолуганское.

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