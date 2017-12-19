



Кому рекомендуется употреблять какао - 19.12.2017 15:48

Какао является прекрасным ингредиентом для многих десертов и также нравится многим в формате напитка, причем, как детям, так и взрослым. Этот напиток может стать прекрасной заменой кофе, если по определенным причинам пить его нельзя. А вот с какао история совсем другая, и этот напиток имеет массу полезных черт.

В како-бобах. из которых делается порошок, присутствуют антиоксиданты., позволяющие выводить токсины из организма и свободные радикалы. При этом, антиоксиданты благотворно сказыаются на работе, сердца, мягко расширяют сосулы, полезны для головного мозга, так как улучшают его питание. Высокое давление - не помеха для употребления какао. При этом, при гипертонии этот напиток даже показан ввиду содержания в нем флавонолов.

В какао также присутствует клетчатка, фолиевая кислота, белок, а также витамин В1, В2, РР, ряд полезных минералов - цинк, фтор, калий, магний и кальций. Ввиду всего этого можно отметить, что беременным какао будет как нельзя кстати.

Какао обладает отличными антираковыми свойствами, причем, по заявлениям ученых, оно справляется даже лучше, чем зеленый чай или красное вино.

Стоматологи также поддерживают пользу какао, поскольку порошок способен очищать от кариеса зубы, причем, работает намного эффективнее присутствующего в зубных пастах фторида.

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