



В России потерпел крушение пассажирский АН-2 - 19.12.2017 14:16

В России, в аэропорту Нарьян-Мара разбился легкий самолет Ан-2, на борту которого находились 11 пассажиров и двое пилотов.

Предварительная информация свидетельствует о том, что в результате аварии погибли четверо человек - мужчина, две женщины и пятилетний ребенок. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службы Управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу РФ.

Отмечается, что самолет, потерпевший крушение, выполнял внутренний рейс сообщением Нарьян-Мар - Харута, и пилоты были вынуждены пойти на жесткую посадку самолета.

На месте крушения работают криминалисты и следователи, которые занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

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