



Главная проблема пограничников на Буковине - контрабанда - 19.12.2017 12:35

Черновицкий пограничный отряд провел пресс-конференцию, на которой были озвучены итоги уходящего года в плане угроз границе.



Среди наибольших проблем, которые были названы, остается по-прежнему буквально на первом месте контрабанда сигарет на участке границы с Румынией, а также на границе с Молдовой - контрабанда спирта.

Совместное патрулирование с коллегами из Румынии дало положительный результат в обнаружении нарушений. В течение года были усилены участки границы в Селятине, Красноильске, Нижних Петровцах и Фалькове, где дополнительно дежурили курсанты-пограничники, проживавшие в полевых условиях.

Также сотрудникам погранотряда удалось обнаружить 17 тонн спирта, транспортируемых по двум трубопроводаам для перекачки спирта. По подсчетам начальника Черновицкого погранотряда Олега Вовка, также были обнаружены более миллиона пачек контрабандных сигарет и свыше 2,5 килограмма наркотических веществ.

Перемещение контрабандных товаров осуществлялось различными способами - с помошью квадракоптеров, дельтапланов и других летательных аппаратов. Контрабандисты пытались пересечь границу в Порубном на различных транспртных средствах.. Сигареты в основном прячут в баках авто, в запасных колесах, бойлерах и даже газовых установках.

Платиновая Буковина, Черновцы

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