Главная проблема пограничников на Буковине - контрабанда

- 19.12.2017 12:35
Главная проблема пограничников на Буковине - контрабанда

Черновицкий пограничный отряд провел пресс-конференцию, на которой были озвучены итоги уходящего года в плане угроз границе.

Среди наибольших проблем, которые были названы, остается по-прежнему буквально на первом месте контрабанда сигарет на участке границы с Румынией, а также на границе с Молдовой - контрабанда спирта.

Совместное патрулирование с коллегами из Румынии дало положительный результат в обнаружении нарушений. В течение года были усилены участки границы в Селятине, Красноильске, Нижних Петровцах и Фалькове, где дополнительно дежурили курсанты-пограничники, проживавшие в полевых условиях.

Также сотрудникам погранотряда удалось обнаружить 17 тонн спирта, транспортируемых по двум трубопроводаам для перекачки спирта. По подсчетам  начальника Черновицкого погранотряда Олега Вовка, также были обнаружены более миллиона пачек контрабандных сигарет и свыше 2,5 килограмма наркотических веществ. 

Перемещение контрабандных товаров осуществлялось различными способами - с помошью квадракоптеров, дельтапланов и других летательных аппаратов. Контрабандисты пытались пересечь границу в Порубном на различных транспртных средствах.. Сигареты в основном прячут в баках авто, в запасных колесах, бойлерах и даже газовых установках.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: контрабанда на границе Черновцы, буковина граница, граница с румынией буковина, граница с молдовой буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

С 2018 года ЗНО смогут сдавать незрячие По сообщению Министерства образования и науки Украины, в 2018 году появятся тесты ЗНО, напечатанные шрифтом Брайля.
- 19.12.2017 17:16
Обікравшого літню жінку злодія спіймала поліція Крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За скоєне йому доведеться відповідати на лаві підсудних.
- 19.12.2017 17:07
НЛО начали чаще появляться в Бразилии Жители Бразилии сообщают о многочисленных фактах обнаружения ими НЛО, которые были замечены в небе всего за несколько суток
- 19.12.2017 16:40
Боевики обстреливают подконтрольные им населенные пункты В пресс-центре штаба АТО сообщают об обстреле мирных жителей города Кадиевка боевиками.
- 19.12.2017 16:32
Кому рекомендуется употреблять какао Какао является прекрасным ингредиентом для многих десертов и также нравится многим в формате напитка, причем, как детям, так и взрослым. Этот напиток может стать прекрасной заменой кофе, если по определенным причин
- 19.12.2017 15:48
В России потерпел крушение пассажирский АН-2 В России, в аэропорту Нарьян-Мара разбился легкий самолет Ан-2, на борту которого находились 11 пассажиров и двое пилотов.
- 19.12.2017 14:16
На Донбассе боевики несут серьезные потери По сообщению украинского блогера и врача из Енакиево Александра Чернова, боевики самопровозглашенных республик на Донбассе сейчас несут
- 19.12.2017 11:44
В США на автомагистраль упал поезд В США в штате Вашингтон недалеко от города Дюпонт обрушился мост, в результате чего вместе с пассажирами упал пассажирский поезд
- 19.12.2017 11:15
ДТП на Калинке 19 12 2017 Утром 19 декабря в Черновцах на улице Калиновской произошло ДТП.
- 19.12.2017 10:17
Непогода обесточила 147 населенных пунктов по Украине В шести областях Украины из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 147 населенных пунктов.
- 19.12.2017 09:45

Всі новини