



На Донбассе боевики несут серьезные потери - 19.12.2017 11:44

По сообщению украинского блогера и врача из Енакиево Александра Чернова, боевики самопровозглашенных республик на Донбассе сейчас несут серьезные потери. По неофициальным данным, потери доходят до десятков раненными и убитыми. Между тем, неофициальные данные свидетельствуют, что потери могут быть даже большими.

Чернов отметил, что в экстренном порядке сейчас готовятся койко-места в больницах оккупированных городов, в особенности - в Алчевске, Кадиевке и Горловке. Операционные в медицинских учреждениях дополнительно комплектуются и оборудуются для приема раненных боевиков, число которых увеличивается. В частности, в крупнейшей больнице в Горловке - больнице №2 - впервые за год примерно месяц назад для боевиков было зарезервировано 100 коек. В морги также поступает много убитых.

По сообщению врача, второй раз за неделю накануне в 20:00 развернули сразу 3 операционных, а также вызвали дополнительную бригаду к дежурной, а именно - двоих хирургов и анестезиолога. До этого подобное разворачивание было летом. В двух операционных приняли раненных террористов. По меньшей мере 45 коек было занято на следующее утро в стационарном отделении больницы.

Блогер отметил, что с 17:00 поступили 9 тяжелораненных, одного из которых прооперировали. Сразу в морг поступили вчера трое.

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