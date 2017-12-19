



ДТП на Калинке 19 12 2017 - 19.12.2017 10:17

Утром 19 декабря в Черновцах на улице Калиновской произошло ДТП.

На мосту недалеко от Калиновского рынка столкнулись два автомобиля.

По сообщениям очевидцев, сейчас одна полоса движения перекрыта, потому дорожное движение на участке, где произошла авария, осложнено. На место прибыла патрульная полиция, которая устанавливает причины и обстоятельства ДТП.



По предварительной информации, серьезных травм в результате данного ДТП никто не получил.

Платиновая Буковина, Черновцы

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