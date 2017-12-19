



Непогода обесточила 147 населенных пунктов по Украине - 19.12.2017 09:45

В шести областях Украины из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 147 населенных пунктов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают, что в Киевской области обесточены 79 населенных пунктов, 20 - в Житомирской области, 36 - в Черкасской, 8 населенных пунктов в Черниговской, 3 и 1 соответственно в Сумской и Луганской областях. Бригады облэнерго уже отправлены для проведения работ по восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 7:00 вторника, 19 декабря, на автомобильных дорогах местного и государственного значения обеспечено транспортное сообщение.

Кроме того, по имеющейся информации, спасатели оказали помощь 432 гражданам и освободили из снежных заносов 266 транспортных средств.

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