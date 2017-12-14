



Новоднестровск без света вторую неделю подряд - 14.12.2017 13:47

Уже вторую неделю подряд в Новоднестровске Черновицкой области отсутствует уличное освещение.

Об этом сообщают сами жители Новоднестровска.

Как стало известно, коммунальное предприятие Новодністровський житловик имеет задолженность в размере более 560 тысяч гривен перед энергетиками. К проблемам коммунальщиков руководство РЕМ и облэнерго относились в течение 2017 года с пониманием, и для оплаты долгов неоднократно давалась отстрочка.

В декабре сумма задолженности уже достигла критической отметки, в связи с чем энергокомпания отказалась предоставлять отсрочку и отключила поставки электричества. Как только поступит оплата за потребленную электроэнергию, поставки электричества будут немедленно возобновлены.

Платиновая Буковина

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