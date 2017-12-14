В Мьянме насильственной смертью погибли более 6700 рохинджа

- 14.12.2017 12:40
В Мьянме насильственной смертью погибли более 6700 рохинджа

Как сообщают в международной организации Врачи без границ, в штате Ракхайн в Мьянме в период с 25 августа по 24 сентября насильственной смертью погибли свыше 6700 мусульман-рохинджа, среди которых - 730 детей в возрасте до 5 лет. В организации отмечают, что окончательные данные могут  несколько отличаться, поскольку  в Бангладеш организация не смогла исследовать все поселения беженцев.

На основании опроса жителей лагеря беженцев-рохинджа в Бангладеш, за указанный период в Мьянме погибло по меньшей мере 9 тысяч рохинджа.

Результатом насилия стали 71,7% от общего количества смертей, что составляет по самым скромным меркам 6,7 тысяч рохинджа, которые были убиты.

Наибольшее количество смертей пришлось на время проведения антитеррористической операции, проводимой в местах компактного проживания рохинджа мьянмскими силовиками. Пр этом, в организации Врачи без границ отмечают, что названные ими цифры вполне могут быть занижены, и реальное положение дел может быть более серьезным. По словам медицинского директора организации Сидни Вонг, поступали сообщения о том, что целые семья, запертые в собственных домах, были сожжены заживо.

Напомним, в Мьянме ситуация обострилась после проведенной 25 августа скоординированной атаки на базу мьянмской армии и несколько полицейских постов. Атака была совершена членами Армии спасения рохинджа Аракана, созданной в октябре 2016 года. В резултате операции погибли 77 повстанцев и 12 силовиков. После правительственными войсками Мьянмы была развернута антитеррористическая операция.

По причине международного давления, оказываемого на Мьянму, было достигнуто соглашение между Бангладеш и Мьянмой о возврате на родину сотен тысяч беженцев рохинджа, нашедших убежище в городе Кокс Базар в Бангладеш. В штате Ракхайн произошел жесткоий разгон рохинджа. В течение двух месяцев после подписания договора с Бангладеш Мьянма будет принимать беженцев. По словам представителей Бангладеш, в течение года процесс репатриации беженцев должен быть завершен. В США военные репрессии в Мьянме называют ничем иным, как этнической чисткой. И за указанное время - с августа - в Бангладеш сбежали более 620 тысяч человек, спасающихся от военного конфликта.

Платиновая Буковина

Ключові слова: репрессии рохинджа, военные репрессии в мьянме

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