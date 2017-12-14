



Про звітність організацій з гуманітарної допомоги - 14.12.2017 14:03

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом МФУ від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу МФУ від 28.04.17 № 469); (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок звітують у разі порушень норм п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

У рядках 1.1 – 1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків.

У рядку 1.6.2 ГД – гуманітарна допомога, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розд. ІІ додатка ГД до Звіту.

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, отримувачі гуманітарної допомоги – такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому КМУ порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:

а) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073;

в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України від 23.041991 № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»;

ґ) реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються відповідно до пп. «а», «б», «в», «г», «ґ» абз. п’ятого ст. 1 Закону України від 22.10.1999 № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» .

Отже, додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, подають отримувачі гуманітарної допомоги, зареєстровані в установленому КМУ порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, та набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи, визначені у пп. «а», «б», «в», «г», «ґ» абз. п’ятого ст. 1 Закону «Про гуманітарну допомогу» № 1192.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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