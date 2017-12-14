



На Землю вернулись трое астронавтов МКС - 14.12.2017 11:59

После 139 дней, проведенных в космосе на борту Международной космической станции, трое астронавтов совершили успешную посадку в Казахстане.

Как сообщают в пресс-службе Национального аэрокосмического агентства, эти трое астронавтов занимались на борту МКС физическими и биологическими исследованиями.

Так, приземлились командир экспедиции Ренди Бресник от НАСА, астронавт от Европейского космического агентства Паоло Несполи, а также космонавт от Роскосмоса Сергей Рязанский.

Что касается Бресника, то он провел две миссии на МКС и провел в открытом космосе 150 дней. На счету у Паоло Несполи - три полета и 313 дней в открытом космосе. Сергей Рязанский совершил три полета, и у него насчитывается 306 дней, провденных на околоземной орбите.

Приземление астронавтов произошло в Казахстане, на восток от города Джезкаган, утром 14 декабря. Процесс возвращения астронавтов на Землю транслировался NASA в прямом эфире.

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