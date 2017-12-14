На Землю вернулись трое астронавтов МКС- 14.12.2017 11:59
После 139 дней, проведенных в космосе на борту Международной космической станции, трое астронавтов совершили успешную посадку в Казахстане.
Как сообщают в пресс-службе Национального аэрокосмического агентства, эти трое астронавтов занимались на борту МКС физическими и биологическими исследованиями.
Так, приземлились командир экспедиции Ренди Бресник от НАСА, астронавт от Европейского космического агентства Паоло Несполи, а также космонавт от Роскосмоса Сергей Рязанский.
Что касается Бресника, то он провел две миссии на МКС и провел в открытом космосе 150 дней. На счету у Паоло Несполи - три полета и 313 дней в открытом космосе. Сергей Рязанский совершил три полета, и у него насчитывается 306 дней, провденных на околоземной орбите.
Приземление астронавтов произошло в Казахстане, на восток от города Джезкаган, утром 14 декабря. Процесс возвращения астронавтов на Землю транслировался NASA в прямом эфире.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 14.12.2017 14:19
- 14.12.2017 14:03
- 14.12.2017 13:47
- 14.12.2017 12:40
- 14.12.2017 11:36
- 14.12.2017 11:14
- 14.12.2017 10:42
- 14.12.2017 10:13
- 14.12.2017 09:26
- 14.12.2017 09:08