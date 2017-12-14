



За елітні авто чернівчани сплатили 767 тис грн податку - 14.12.2017 11:36

Упродовж одинадцяти місяців цього року власники дорогих автомобілів – юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету столиці Буковини 767,7 тис. грн. транспортного податку.

Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 379,8 тис. грн., а 387,9 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.

До трійці найпопулярніших марок автомобілів, за які чернівчани сплатили податок, належать: LAND ROVER, MERCEDES та LEXUS.

Нагадуємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 1 млн 200 тис. грн). Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ



Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини