



Зимние каникулы 2017-2018 в Черновцах - 14.12.2017 10:13

График каникул в течение учебного года в Украине, напомним, регулируется каждым учебным заведением отдельно. В Черновицкой области, как и в целом по Украине, учебный год делится условно на четыре четверти, после каждой следуют каникулы.

Так, на зимние каникулы большинство украинских школьников уйдет с 25 декабря 2017 года. Учебный процесс начнется с 8 января 2018 года, то есть, на отдых у школьников будет 15 дней.

Что касается школ в Черновцах, то каникулы зимой начнутся с 30 декабря 2017 года и продлятся до 14 января 2018 года. Учеба во втором семестре продлится с 15 января по 25 мая. Дополнительные зимние каникулы в Черновцах продолжительностью 1 неделю запланированы с 19 февраля, и предназначены они для всех учеников первых классов. При этом, указанное время может быть не окончательным - учебные заведения могут менять график каникул, смещать даты либо вводить дополнительные каникулы.

Напомним, также учебный процесс приостанавливается при условии низких температурных показателей на улице и в учебных классах. Например, если температура воздуха в помещении опускается ниже 18 градусов, а на улице - если холодает до -25 и более градусов. Для средней школы предельные показатели - до +18 в помещении и ниже -28 на улице. При температуре воздуха ниже +18 в помещении и ниже -30 на улице отменяются уроки для учеников старших классов.

В связи с увеличением эпидемического порога заболеваемостью гриппом и ОРВИ в зимне-весенний период может быть обьявлен карантин. Школы Черновцов, а также отдельные районы также могут обьявить о карантине в случае, если количество заболевших учеников достигло или превысило отметки 25% от общего числа.

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